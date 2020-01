Les services de la sûreté de wilaya de Sétif ont démantelé un atelier clandestin de fabrication de produits en plastique contrefaits, a-t-on appris jeudi du responsable de la cellule d’information et de communication auprès de ce corps de sécurité, le lieutenant, Abdelouahab Aissani.

Cette opération qui s’inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre la contrefaçon et la fraude a donné lieu à la saisie de 120.000 unités de verres et cuillères et autres ustensiles en plastiques destinées à la commercialisation en plus de machines et équipements utilisés dans la fabrication et la transformation du plastique et autres pour le placement de fausses étiquettes, a précisé la même source à l’APS. Agissant sur la base de renseignements faisant état d’activité illégale d’un atelier clandestin qui s’adonnait à la production de produits contrefaits en plastiques portant une marques commerciale étrangère, les élément de la brigade économique et financière du service de wilaya de la police judiciaire ont intensifié les investigations et sont parvenus à l’identification du lieu, où est implanté l’atelier suspect. Après une perquisition des lieux, il s’est avéré que le propriétaire de l’atelier ne dispose pas de registre de commerce ou documents lui autorisant de pratiquer cette activité, a souligné la même source, précisant que le mis en cause n’a pas respecté les procédures légales du code du commerce et du code de protection du consommateur. La valeur marchande de la saisie est de l’ordre de 5,3 millions DA, a indiqué la même source, précisant qu’un dossier pénal a été élaboré à l’encontre du mis en cause pour «pratique commerciale sans autorisation, absence du registre de commerce».