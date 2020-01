La bibliothèque de lecture publique principale de la ville d’Annaba organise depuis le début des vacances scolaires des rencontres de présentation de contes animés.

A la fois pédagogique et ludique, l’initiative a consacré mardi sa dernière séance matinale à l’histoire des dinosaures racontée avec image et son aux enfants venus en grands nombre qui ont été particulièrement accrochés par la présentation dynamique des animateurs de cet atelier. Les enfants accompagnés de leurs parents, ont ainsi été conviés à un voyage imaginaire dans l’histoire naturelle de la planète terre, sa faune primitive de grands dinosaures et leurs milieux naturels colorés. Parallèlement, la bibliothèque a organisé des spectacles de hakawati (conteur) racontant aux enfants des histoires chargées de leçons instructives et de valeurs positives.

Au théâtre régional Azzedine Medjoubi, se poursuivent les spectacles de pièces théâtrales et de prestidigitation proposés aux enfants et écoliers durant les vacances scolaires d’hiver. «Chasseur de miel» de la troupe Djawal de Skikda a ainsi clôturé la manifestation «papa, prends-moi au théâtre», revenue après trois années d’éclipse avec, en ce décembre 2019, un menu de 10 pièces des théâtres régionaux d’Annaba, Oum El Bouaghi et Constantine ainsi que de compagnies théâtrales de Sétif, Skikda, Tébessa, Guelma et Oran.