Le directeur général de la régulation et du développement des productions agricoles au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Mohamed Kherroubi a affirmé que les services du ministère ont adopté un programme contenant des mécanismes techniques étudiés à même d'absorber l'excédent de production de pommes de terre et le recul des prix au niveau des marchés.

S'exprimant lors d'une rencontre lundi à El Oued avec les représentants des agriculteurs (plus de 60 agriculteurs) et les membres de la commission ministérielle chargée de l'examen de plusieurs préoccupations des agriculteurs, essentiellement le recul des prix de la pomme de terre, M. Kherroubi a fait état de l'efficacité de cette stratégie tracée en tant qu'alternative devant contribuer à la stabilité des prix des pommes de terre dans les marchés de manière à se mettre en conformité avec les exigences des producteurs et les besoins du consommateur.

Ce programme d'urgence (en cours d'exécution) est axé sur trois mécanismes applicables, à savoir l'achat de l'excédent de production et son stockage dans les chambres froides conformément aux prescriptions techniques et lequel sera exploité ultérieurement afin de préserver les équilibres des prix des marchés pour la protection du consommateur, en sus de l'orientation de la commercialisation vers les wilayas du Sud qui connaissent une flambée spectaculaire des prix de cette matière à large consommation et la couverture par le ministère des tarifs des transports, outre l'octroi de facilitations au profit des opérateurs économiques pour l'activation de l'exportation à travers l'ouverture des postes frontaliers.

Contenir le problème de l'excédent de production ayant conduit à la baisse des prix des pommes de terre dans les marchés

M. Kherroubi a rappelé que ces mécanismes techniques tracés interviennent dans le cadre du traitement des préoccupations des agriculteurs relevant des trois wilayas, à savoir Bouira, Ain Defla et El Oued, lesquelles connaissent un excédent de production de pommes de terre ayant entrainé la baisse des prix de cette matière dans les marchés de gros.

Concernant les préoccupations des agriculteurs quant à la spéculation touchant les prix des semences de pommes de terre et l'impératif d'accorder des licences d'importation au profit des opérateurs de la wilaya car contribuant avec un taux de 60% de la production des pommes de terre, le représentant du ministre de l'Agriculture a mis l'accent sur l'impérative structuration des agriculteurs dans des associations agricoles agréées en coordination avec les conseils professionnels, étant les seules instances devant préserver leurs droits, notamment en matière de stabilité des prix et de la qualité dans les marchés de semences.

Le représentant du ministre de l'Agriculture a présenté ces solutions après avoir écouté les préoccupations des agriculteurs, lesquelles visent à contenir l'excèdent de production.

Présidée par M. Kherroubi qui était accompagné des présidents de l'ONILEV, Karim Hlou, du CNIFPT et de la Fédération nationale des producteur de pomme de terre, Ahcene Kadmani, cette commission s'est rendue, samedi, dans la wilaya d'El Oued , sur instruction du ministre de l'agriculture pour écouter les préoccupations des agriculteurs ayant demandé l'intervention du ministère en vue de trouver une solution à la baisse des prix de la pomme de terre.

Organisée au niveau de la salle des réunions au siège de la direction des services agricoles (DSA), cette réunion ayant duré 5 heures a regroupé la commission ministérielle avec plus de 60 agriculteurs en présence du directeur des services agricoles, du président et du SG de la chambre de l'agriculture.