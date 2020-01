L'Ouganda est en train de mettre en place un fonds de 200 millions de dollars pour restaurer son environnement détruit, a déclaré mardi le président ougandais Yoweri Museveni.

Dans son message du Nouvel An, M. Museveni a déclaré avoir appelé les écologistes du monde entier à aider à créer ce fonds visant à restaurer les zones humides détruites et les pentes montagneuses dangereuses qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain mortels dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Il a indiqué que l'Ouganda avait déjà obtenu 24 millions de dollars, dont une partie a été utilisée pour restaurer les zones humides détruites dans l'est et l'ouest du pays. "Nous avons déjà essayé cela dans la zone humide restaurée de Limoto, où nous avons créé cinq étangs piscicoles sur 0,4 hectare au bord du marais, qui rapportent 120 millions de shillings (environ 33.000 dollars) par an à leurs exploitants", a-t-il indiqué.

Il a noté qu'auparavant, les occupants qui avaient détruit 40,5 hectares de marécages pour la riziculture ne gagnaient que sept millions de shillings (environ 1.920 dollars) par an.

Près de 50 personnes ont été tuées dans les glissements de terrain et les inondations en décembre dans les régions montagneuses d'Elgon et de Rwenzori, alors que des dizaines d'autres ont été déplacées, selon le département de Réponse aux catastrophes du pays.