Un mémorandum d'entente de coopération entre le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC) a été signé mardi à Alger pour coordonner les efforts et les potentialités et échanger les informations et les expertises entre ces deux organes de lutte contre la corruption et de renforcement des droits de l'Homme.

L'accord a été signé au siège du CNDH par le président du conseil, Bouzid Lazhari et le président de l'ONPLC, Tarek Kour.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de signature, M. Lazhari a souligné que "la corruption est une violation flagrante des droits de l'Homme", précisant que cet accord "permettra de coordonner les efforts et les potentialités entre ces deux organes pour lutter contre ce fléau et renforcer les droits de l'Homme".

Saluant la campagne menée par les pouvoirs publics contre la corruption, M. Lazhari a appelé la société civile à adhérer à cette campagne.

Par ailleurs, M. Lazhari s'est félicité de la volonté exprimée par les différents acteurs de la scène politique pour prendre part au dialogue, insistant sur l'impératif de saisir les appels au dialogue pour trouver des solutions aux problèmes posés.

De son côté, Tarek Kour a rappelé que les principaux axes du mémorandum d'entente portent sur "l'échange des informations et des expertises et l'organisation de sessions de formation et d'activités de sensibilisation sur les droits de l'Homme et la lutte contre la corruption", précisant que la corruption "trouve un terrain fertile quand il y a violation des droits de l'Homme".

Affirmant que le projet de la politique nationale de lutte contre la corruption sera "prêt prochainement", il a considéré que cette politique est "une règle constitutionnelle et un engagement international de l'Algérie".

Il a annoncé, à cette occasion, que le bilan et les actions de l'organe en 2019 seront publiés après remise de son rapport annuel au président de la République.