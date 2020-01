Trente-six (36) personnes ont trouvé la mort et 1286 autres ont été blessées dans 1154 accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant la période allant du 22 au 28 décembre, selon un bilan hebdomadaire publié mardi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Mascara avec huit (8) morts et 30 blessés dans 22 accidents de la route, précise la même source. Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont effectué 11241 interventions ayant permis la prise en charge de 1298 blessés dans des accidentes de la circulation, domestiques et autres ainsi que l’évacuation de 9773 malades vers les structures sanitaires.

En outre, 1066 interventions ont été effectuées par les éléments de la Protection civile pour procéder à l'extinction de 762 incendies urbains, industriels et autres.