Près de 60.000 doses ont été distribuées à travers les 24 communes de la wilaya d’El Tarf, dans le cadre de la campagne de vaccination anti-aphteuse et antirabique, a-t-on appris, mardi, auprès de l’inspecteur vétérinaire à la Direction locale des services agricoles (DSA).

Lancée dimanche dernier, cette campagne pour laquelle 30.000 doses de vaccin anti-aphteux et 28.000 autres antirabique ont été octroyées aux subdivisions localisées à travers cette wilaya frontalière, se poursuivra trois mois durant, a ajouté Nacereddine Chibani.

Une quarantaine de vétérinaires praticiens privés mandatés par l’autorité vétérinaire nationale et autres vétérinaires fonctionnaires, ont été mobilisés dans le cadre de cette campagne annuelle de vaccination, a-t-on signalé de même source.

S’inscrivant dans le cadre de la prévention contre les zoonoses et la protection de la ressource animalière, principal revenu des éleveurs, la campagne anti-aphteuse cible en priorité la bande frontalière, à l’exemple de Bouhadjar, Zitouna et Kala, a-t-on également signalé.

Ce quota de vaccins permettra de vacciner un cheptel de bovins composé, entre autres, de vaches laitières, taureaux reproducteurs, génisses, vêles et veaux âgés de moins de douze mois.

La campagne de vaccination antirabique qui a nécessité la mobilisation de 28.000 doses de vaccin, se poursuit dans «de bonnes conditions», à travers différentes localités relevant des sept (07) daïras de la wilaya, a-t-on souligné.

Tout en indiquant que des actions de sensibilisation en direction des éleveurs, les producteurs de lait, en particulier sont menées pour les inciter à adhérer à cette campagne de prévention et de lutte contre les zoonoses, destinée à protéger le consommateur, M. Chibani a fait état du lancement, à partir du mois de «février prochain», d'une campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants (PPR).

La wilaya d’El Tarf compte plus de 81.000 bovins dont près de 42.000 vaches laitières ainsi que 120.000 ovins et près de 30.000 caprins, selon les statistiques des services agricoles.