Le responsable de l’antenne, Sedjad Benyahia, a expliqué que ces pensionnaires des deux établissements pénitentiaires de Saïda et d’Aïn Lahdjar ont bénéficié de journées de sensibilisation et d'information sur les avantages accordés par l'ANGEM pour la création de micro entreprises.

Cette campagne a touché les détenus dont la durée de leur peine est de moins de six mois, a précisé la même source, précisant que 36 ex-détenus se sont rapprochés de l’antenne de l’Agence pour s'enquérir des modalités de création d'une micro entreprise.

«Onze d’entre eux ont déposé leur dossier et trois ont bénéficié d’un financement pour des activités de préparation de gâteaux, de peinture et de gypse», a relevé le même responsable.

Par ailleurs, au cours de l'année 2019, 1.539 étudiants et stagiaires des instituts et centres de formation professionnelle ainsi que des artisans et jeunes adhérents des établissements de jeunes ont été sensibilisés sur les avantages du système de microcrédit.

La même antenne locale a aussi organisé deux stages de formation en matière des finances publiques et de la gestion des micros entreprises au profit de 433 jeunes bénéficiaires de microcrédits. L’ANGEM a financé en 2019 la création de 542 projets ayant généré 832 nouveaux emplois, rappelle-t-on.