L'USM Alger et le Paradou AC s'affronteront jeudi au stade Omar-Hamadi (18h45) dans un derby algérois à enjeu, dans le cadre de la mise à jour de la 6e journée du championnat de Ligue 1 de football.

L'USM Alger (10e, 17 pts), confrontée depuis l'intersaison à une crise financière et administrative sans précédent, n'aura plus droit à l'erreur dans l'optique de quitter la zone de turbulences.

Battue lors de ses deux dernières rencontres, dont une à domicile samedi dernier par les Sud-africains de Mamelodi Sundowns (0-1), lors de la 3e journée (Gr.

C) de la Ligue des champions, l'USMA est appelée à sortir la tête de l'eau et réagir devant son public, face à une équipe qui semble retrouver des couleurs après un passage à vide.

Le PAC, relégable (15e, 14 pts), reste en effet sur une belle série de trois victoires de rang, dont la dernière à Blida face aux Nigérians d'Enyimba (1-0), à l'occasion de la 3e journée (Gr.

D) de la Coupe de la Confédération.

Les «Académiciens» auront des atouts à faire valoir, puisqu'ils vont évoluer également sur «leur» pelouse, du moment qu'ils accueillent leurs adversaires en championnat au stade Omar-Hamadi.

Le PAC a mis fin à la guigne qui le poursuivait dans les derbies algérois en s'imposant au stade du 20-Août-1955 face au NA Husseïn-Dey (3-1), dans le cadre de la 14e journée, d'où la vigilance que doit animer les «Rouge et Noir» pour éviter un troisième échec de suite.

Au terme de cette rencontre, le PAC devra encore apurer trois matchs en retard, alors que l'USMA n'aura à disputer qu'un seul match.

Déjà joués (6e journée) :

AS Aïn M'lila - NC Magra 1-1

CS Constantine - NA Husseïn-Dey 1-0

ES Sétif - US Biskra 2-0

USM Bel-Abbès - JS Kabylie 2-1

CR Belouizdad - ASO Chlef 1-0

JS Saoura - MC Oran 1-1

MC Alger - CABB Arréridj 1-0



Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 29 15

2). MC Alger 27 14

3). USM Bel-Abbès 22 14

4). JS Kabylie 21 13

5). MC Oran 20 14

6). CS Constantine 19 14

--). CABB Arréridj 19 15

--). AS Aïn M'lila 19 15

--). JS Saoura 19 15

10). ES Sétif 17 14

--). USM Alger 17 12

12). ASO Chlef 16 14

13). NA Husseïn-Dey 15 15

--). NC Magra 15 14

15). Paradou AC 14 11

--). US Biskra 14 15.