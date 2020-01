Le CSC, qui a éliminé à domicile l'autre club de l'élite, le NC Magra (4-1) en 32es de finale, devra encore une fois batailler pour écarter la JS Saoura, large vainqueur à Béchar du DRB Tadjenanet (3-0).

Un duel qui s'annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics.

Le hasard du tirage au sort a donné lieu à une belle affiche entre l'Olympique Médéa, qui carbure en Ligue 2, et le CR Belouizdad, leader de la Ligue 1 et détenteur du trophée.

Deux autres rencontres opposeront des clubs des Ligues 1 et 2 : CA Bordj Bou Arréridj (L1) - AS Khroub (L2) et le derby du centre RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1).

Même si les locaux partiront favoris en bénéficiant des avantages du terrain et du public, rien ne sera gagné d'avance dans ces affiches qui s'annoncent indécises. Les deux pensionnaires de la Ligue 1, l'USM Bel-Abbès, vainqueur du trophée en 2018 et l'ES Sétif, l'un des spécialistes de l'épreuve, seront appelés à s'extirper de matchs «piège» en déplacement face respectivement au SC Mecheria (Inter-régions) et à l'AB Chelghoum-Laïd (Amateur).

De son côté, le «petit poucet» de l'épreuve, le CSA Marsa (Régionale 2), qualifié aux dépens de l'Entente Sour Ghozlane (Inter-régions) 2-0, devra puiser dans ses ressources pour venir à bout à domicile de l'US Biskra, lanterne rouge de la Ligue 1.

Le MC Alger, co-détenteur du record de trophées (8 coupes) en compagnie de l'ESS, l'USM Alger et du CRB, se rendra du côté de la «Mitidja» pour croiser le fer avec le WA Boufarik (Amateur).

Les Algérois, qualifiés au forceps à domicile face à l'Olympique Magrane du 4e palier (2-1, a.p), seront devant un véritable match «couperet», sachant que ce rendez-vous permettra aux Boufarikois de se remémorer la belle époque de la Division 1.

Les «Oranje» devraient donc disputer le match de la saison.

Les autres rencontres de ces 16es de finale verront les «petits» clubs défier les gros bras avec l'espoir de créer la sensation et poursuivre leur aventure dans cette compétition qui a souvent réservé des surprises.

Les clubs qualifiés pour les 16es de finale de l'épreuve populaire seront complétés dimanche prochain avec le déroulement des deux dernières rencontres des 32es de finale qui concernent les équipes engagées en phase de poules de la Ligue des champions : AS Aïn M'lila (L1) - JS Kabylie (L1) à 14h00 et USM Alger (L1) - USM Khenchela (Amateur) à 16h00.