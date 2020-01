Les sélections algériennes de beach-volley, qui devaient prendre part aux tournois de qualification olympique de la Zone 1 Afrique, n'ont finalement pas été engagées en raison du «manque de préparation» et du «niveau élevé des adversaires», a indiqué mardi le président de la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB), Mustapha Lemouchi.

«Vu le manque de préparation de nos équipes et le niveau élevé des autres sélections engagées, on a préféré tout bonnement ne pas nous engager aux tournois africains de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo-2020», a tenu à expliquer à l'APS Lemouchi, rejetant toute spéculation sur un éventuel forfait pour un problème financier. «On a estimé qu'on n'a aucune chance de rivaliser avec les autres équipes mieux nanties, ce qui réduit à néant nos chances de qualification. On a préféré donc ne pas gaspiller l'argent et l'investir dans la préparation de nos sélections qui vont représenter le pays lors des prochains Jeux Méditerranéens d'Oran en 2021», a expliqué le président de la Fédération.

Le tournoi de qualification olympique de beach-volley (messieurs), Zone 1 Afrique, a déjà eu lieu en Tunisie du 6 au 9 décembre, alors que celui des dames est prévu du 4 au 6 janvier au Maroc.