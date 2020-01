Uber, une start-up de livraison et deux chauffeurs ont déposé plainte contre la Californie lundi pour contester une loi ratifiée par l'Etat américain en septembre, qui doit contraindre les plateformes de réservation de voitures à requalifier les conducteurs de VTC en salariés.

«Les plaignants (...) défendent leur liberté fondamentale de travailler en tant que fournisseurs de service indépendants et en tant qu'entreprises technologiques dans l'économie à la demande», détaillent-ils dans la plainte pour «violation des droits constitutionnels», publiée en ligne par la chaîne CNBC.

Uber et Lyft, les deux géants du secteur, avaient prévenu cet automne qu'ils comptaient s'opposer à tout changement de statut de leurs conducteurs, qui leur coûterait plus cher en charges sociales.