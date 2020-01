Ces ateliers mixtes ont pour objectif de «proposer de nouvelles solutions urbaines en perspective des JM-2021», a précisé à l'APS Djillali Tahraoui, enseignant-chercheur à l'Université des sciences et de la technologie d'Oran «Mohamed Boudiaf» (USTO-MB).

«La mise en valeur du patrimoine en lien avec l'aménagement urbain» est au c£ur de ces échanges académiques mettant en partenariat le département d'architecture de l'USTO-MB et son homologue l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg (ENSAS), a expliqué M. Tahraoui.

«La contribution des étudiants est mise à l'honneur par cette initiative menée dans le sillage des actions déjà réalisées au titre de la convention de partenariat signée en avril 2015 entre les deux villes, Oran et Strasbourg», a-t-il souligné.

«Le rapport naturel à l'eau (la mer Méditerranée pour Oran et le Rhin pour Strasbourg) expose les deux villes à des préoccupations communes qui incitent à dégager des pistes de réflexion adaptées au rythme de leur développement urbain», a observé ce responsable .

Les précédents ateliers, tenus en 2016 à l'USTO-MB puis à l'ENSAS, avaient permis aux étudiants des deux rives d'élaborer des propositions pour la revitalisation du quartier historique de «Sidi El-Houari» qui concentre à lui seul la majorité des édifices historiques d'Oran, rappelle-t-on.

Les étudiants algériens et leurs pairs de l'ENSAS avaient aussi contribué à la résolution d'un problème de «rupture urbaine» causé par le passage de l'autoroute dans la ville de Strasbourg.

Les deux prochains workshops, envisagés durant le premier semestre 2020, devront quant à eux déboucher sur «des idées d'aménagement en adéquation avec l'envergure de l'événement des Jeux Méditerranéens d'Oran», a fait valoir la même source.

Des activités culturelles sont aussi au menu des échanges entre les deux villes, à l'instar du festival «Si Oran m'était contée» qui se tient jusqu'à la mi-janvier à Strasbourg avec la participation d'écrivains et photographes des deux rives, à l'invitation de l'association «PasSages».