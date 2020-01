Le président chinois Xi Jinping s'est engagé mardi à Pékin à sortir de la pauvreté tous les habitants des zones rurales vivant en dessous du seuil actuel de pauvreté, et à éliminer la pauvreté dans tous les districts pauvres.

«L'année 2020 est cruciale pour remporter la victoire dans la lutte contre la pauvreté». «Nous devons oeuvrer ensemble et avec ardeur...afin de remporter la victoire dans la lutte contre la pauvreté», a précisé M. Xi lors de son discours du Nouvel An. Le chef de l'Etat chinois a également évoqué la situation à Hong Kong qui, a-t-il indiqué, «a été une préoccupation pour tous au cours de ces derniers mois». Il a, d'autre part, affirmé que la Chine suivrait de manière inébranlable la voie du développement pacifique, qu'elle sauvegarderait la paix mondiale et encouragerait le développement commun. «Nous sommes disposés à conjuguer nos efforts avec les peuples à travers le monde pour construire activement 'la Ceinture et la Route', promouvoir la construction d'une communauté de destin pour l'humanité, et oeuvrer sans relâche afin de créer un avenir meilleur pour l'humanité», a indiqué M. Xi.