Plus de 62.000 enseignants des trois cycles confondus (primaire, moyen, secondaire), passeront mardi les examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et professeur formateur, au titre de l'exercice 2019, répartis sur 233 centres de déroulement, indique un communiqué du ministère.

Les examens de promotion aux postes d'enseignant principal et enseignant formateur interviennent dans le cadre de la prise en charge de la promotion des enseignants des trois paliers de l'enseignement, 45 000 postes ayant été consacrés au titre de l'année 2019, ajoute le communiqué.

Les examens professionnels de promotion aux grades d'enseignants formateurs et enseignants principaux (session 2019) concerneront 42.677 enseignants qui seront promus, à la faveur d'un examen professionnel ou par voie d'inscription aux listes de qualification conformément au règlement en vigueur, précise le ministère. «Toutes les mesures organisationnelles ont été prises pour garantir le bon déroulement des examens de promotion, concernant 42.677 postes, aux grades de professeur principal et professeur formateur, auxquels devront se présenter un total de 62.429 candidats répartis sur 233 centres de déroulement à travers le territoire national», avait affirmé récemment le directeur de l'Office national des examens et concours (ONEC), Mustapha Benzemrane.

Soulignant que l'organisation des concours de promotion «sera du même niveau d'organisation des examens scolaires nationaux», le même responsable a relevé que le nombre de postes de promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire est de 10.066 postes, en sus de 11.573 postes de promotion au grade de professeur principal de l'enseignement moyen et 18.360 postes au grade de professeur principal de l'enseignement primaire». Un total de 653 postes de promotion au grade de professeur formateur de l'enseignement secondaire ont été enregistrés, outre 1.104 postes de professeur formateur de l'enseignement moyen et 921 postes au grade de professeur formateur du cycle primaire», a-t-il précisé.