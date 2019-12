Une cérémonie de sortie de la trente-sixième promotion des inspecteurs divisionnaires diplômés de l'Institut algéro-tunisien d'économie douanière et fiscale (IEDF) a été organisée dimanche à Koléa (Tipasa) en présence de responsables des deux pays.

Avec cette promotion qui compte 62 étudiants dont 19 de nationalité tunisienne, l'IEDF aura formé 1453 cadres avec le grade d'inspecteurs divisionnaires au profit des ministères des finances des deux pays.

S'exprimant à cette occasion, le Secrétaire général du ministère des Finances, Miloud Boutabba a réitéré la détermination du secteur à maintenir son appui aux activités et programmes de formation de cet institut pour optimiser sa formation.

Dans son allocution, M. Boutabba a précisé que les promotions diplômées de cette école, depuis 1983, constituent un jalon commun des efforts consentis par les secteurs des Finances des deux pays, mettant l'accent sur l'intérêt qu'accorde le secteur des finances en Algérie au développement de la formation au sein de cet institut.

Mettant en exergue les relations historiques fortes qui lient l'Algérie à la Tunisie, il a tenu à souligner l'importance que revêt cet institut pour les intérêts communs que les gouvernements des deux pays veillent à promouvoir, notamment à la faveur d'un échange économique, scientifique et culturel.

Pour sa part, l'ambassadeur de la République de Tunisie à Alger, Chafik Hajji a insisté sur la nécessité d'investir dans le capital humain qui permet de mesurer le développement des pays.

Investir dans le capital humain constitue le véritable investissement, vu que les promotions diplômées constitueront l'épine dorsale de l'administration dans leur domaine de compétence, tant en Algérie qu'en Tunisie.

De son côté, le directeur général de l’IEDF, Amar Horri a indiqué que les diplômés ont suivi une formation spécialisée de 24 mois comportant des cours, des séminaires, des colloques, des ateliers pédagogiques ainsi que des stages, supervisés par des universitaires compétents et des experts algériens, tunisiens et européens ainsi que des institutions financières internationales.

Pour leur graduation, les étudiants ont passé un concours oral et soutenu des mémoires de fin de formation ayant réuni les conditions et les critères scientifiques et académiques en vigueur, a-t-il poursuivi.

Le directeur général de l'IEDF a, par ailleurs, affirmé qu'il s'agissait de la quatrième promotion après l'introduction de la réforme pédagogique globale en réponse aux propositions et besoins de différents services d'un côté, et la conjoncture financière et les défis locaux, régionaux et internationaux consistant en la rationalisation de gestion du denier public et le soutien du budget public.

Adoptée par le conseil d'administration représentant les ministères de Finances de deux pays, cette réforme pédagogique se focalise sur l'habilitation et l'adaptation des programmes à la circonstance actuelle, en sus de l'implication de davantage d'étudiants formés dans la création de la valeur ajoutée durant la période de formation, a-t-il ajouté.

Cette cérémonie de sortie a vu la distinction de 10 étudiants majors ayant une moyenne de 14/20 et de la meilleure recherche réalisée au titre de cette promotion ainsi que la délivrance des attestations d'encouragement à d'autres étudiants de la même promotion.

Etaient présents à cette cérémonie le directeur général des douanes, le directeur général des impôts, des cadres des ministères de Finances des deux pays, le wali de Tipaza et les représentants des autorités locales de la wilaya et de la daira de Koléa ainsi que des représentants du corps diplomatique des deux pays, outre les étudiants et les cadres de l'institut.

Issu d'une convention Algéro-Tunisienne signée le 3 septembre 1981, l’IEDF a pour objectif de former les futurs cadres dirigeants des douanes et des impôts.