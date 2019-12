Une quantité de plus de 13 quintaux de kif traité a été saisie, dimanche, par des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et de la Gendarmerie nationale dans les wilayas de Béchar et Ain Témouchent, indique lundi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a saisi, le 29 décembre 2019, suite à une embuscade tendue près de Béni-Ounif, wilaya de Béchar (3ème Région militaire), une grande quantité de kif traité s'élevant à douze (12) quintaux et 50 kilogrammes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 95,8 kilogrammes de la même substance, à Ain Témouchent (2ème Région militaire), précise la même source.

Dans un autre contexte, des détachements de l'Armée nationale populaire "ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), 20 individus et saisi 4 camions, 5 véhicules tout-terrain, 13,5 tonnes de denrées alimentaires et 74.600 litres de carburant destinés à la contrebande, ainsi qu'un fusil de chasse et 6 sacs de mélange de pierres et d'or brut, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé 4 narcotrafiquants en possession de 10.538 comprimés psychotropes à Relizane (2ème Région militaire) et Oum El-Bouaghi (5ème Région militaire)", ajoute le MDN.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 22 personnes à Oran (2ème Région militaire), tandis que 23 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Khenchela et Tlemcen", conclut le communiqué.