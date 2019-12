Les auteurs de trois inventions distinguées, activant dans la pépinière des petites et moyennes entreprises de la wilaya de Tiaret, ont été honorées par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a-t-on appris des services de la pépinière.

Ces innovations, réalisées par six chercheurs de la pépinière des petites et moyennes entreprises (PME) de la wilaya de Tiaret dans les domaines des sports, de la protection des villes contre les inondations et de l'agriculture intelligente, ont été sélectionnées parmi plusieurs inventions dans divers domaines dans la wilaya de Tiaret.

Un hommage a été rendu le 16 décembre courant au siège du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, à ces inventeurs de même qu'à d’autres de différentes régions du pays, a-t-on rappelé.

Parmi les lauréats honorés de Tiaret, Omar Bouhadi a inventé un dispositif qui évite le blocage des avaloirs, le duo Khalil Adib et Mohamed Larbi, un système numérique de gestion de la publicité pour diverses disciplines sportives et trois étudiants de l'université "Ibn Khaldoun", une ferme intelligente fonctionnant à un système numérique connecté à un téléphone portable.

Ces trois innovations ont reçu des brevets d’invention, a-t-on fait savoir.

Omar Bouhadi a expliqué que son invention est un dispositif qui empêche l'obstruction des conduites d’eau en permettant le passage de l'eau après filtrage et enlèvement des détritus, soulignant que mécanisme est doté d'un appareil antivol.

Cette innovation, qui a obtenu un brevet en 2014 et a remporté la médaille de bronze au concours international des innovations en 2018 à Paris, est devenue un projet en cours de concrétisation.

L’inventeur Khalil Adib a déclaré avoir développé un système intégré pour la gestion de la publicité électronique et numérique au profit des structures sportives, qui s'appuie sur des écrans numériques équipés de différentes applications en fonction de chaque discipline, qui aide l'arbitrage dans les compétitions sportives.

Les étudiants honorés ayant suivi une spécialité d’électricité électronique à l’université de Tiaret ont indiqué que la création de la ferme intelligente intervient suite à des vols enregistrés au niveau de fermes généralement isolées et éloignées du tissu urbain, nécessitant un système de sécurité numérique relié à un téléphone portable permettant également à l’agriculteur de maîtriser le degré d’humidité du sol et le niveau d’eau destinée à l’irrigation dans les réservoirs, entre autres.

Les inventeurs honorés par le ministère de Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire ont salué ce geste qu’ils considèrent comme un signe d'encouragement et aussi la décision du wali, Abdeslam Bentouati leur accordant des locaux pour concrétiser leurs innovations.