Une grande affluence des enfants a été enregistrée dans la wilaya de Khenchela au lancement, dimanche, des ateliers éducatifs, culturels et de divertissements organisés à la bibliothèque principale publique Une ambiance particulière a été créée par les enfants venus de différentes communes de la wilaya profiter des divers ateliers et activités organisés à l’occasion des vacances scolaires d'hiver et la présentation de la pièce théâtrale «Simo et Kimo» de l'association «El-Amal» de la commune de Kais a enchanté le petit public Dans une déclaration à l’APS, le directeur de la bibliothèque principale publique, Nadir Boutrid, a indiqué que le programme de cette animation, élaboré en coordination avec l'association culturelle «Jil yakr’a» se poursuit jusqu’au 4 janvier prochain et propose divers ateliers pédagogiques, culturels et de divertissement ainsi que des pièces théâtrales et une exposition de livres pour enfants.

Ce programme comprend notamment des ateliers d’éducation religieuse, de dessin et de coloriage, d’apprentissage de langues, de conte et d’adages amazighs, a encore ajouté le même responsable.

Une rencontre sur ‘‘les avantages de la lecture’’ est également au programme de cette animation, a-t-on noté soulignant que ce rendez-vous vise à susciter le goût de la lecture chez les enfants, tout en favorisant leur sens de l’observation dans un cadre attrayant et propice à la lecture.

Cette manifestation favorablement accueillie par les enfants a été également saluée par beaucoup de parents d’enfants qui ont proposé entre autres la programmation d’activités culturelles pour les enfants le week-end pendant l’année scolaire.