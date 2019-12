Diverses opérations de développement, tous secteurs confondus, sont en cours d’exécution dans les communes d’Ouargla et de Rouissat, a-t-on appris lundi de responsables de la wilaya.

Susceptibles de répondre aux préoccupations de la population locale, les opérations retenues pour la commune de Rouissat consistent en la réalisation, pour une enveloppe de plus de huit (8) millions DA, d’une cantine scolaire de 200 repas/ jour à l’école primaire "Hachani Tabbal", de deux salles de cours à l’école primaire de la nouvelle cité d’El-Hedeb, ainsi que la réhabilitation du stade communal, dont les travaux tirent à leur fin, selon la même source.

Une enveloppe de 12 millions DA a également été débloquée pour la réalisation de la clôture d’enceinte, l’installation des projecteurs et des portières pour ce stade, pour lequel les responsables de la commune ont sollicité une enveloppe supplémentaire pour la réalisation de l’entrée principale et la réhabilitation des vestiaires en sus d’autres installations.

Les services de la wilaya d’Ouargla ont fait état aussi du lancement prochain des travaux de réalisation d’un complexe sportif au quartier Sidi Boughoufala, (commune d’Ouargla), d’une surface de plus de deux hectares (ha).

Ce projet sera doté d’un stade de football, d’une piscine, de deux salles de sports et d’autres structures sportives nécessaires à la promotion de la pratique sportive, a-t-on ajouté.

Les opérations de développement portent aussi sur le lancement dernièrement des travaux d’aménagement de la place publique, sa dotation en éclairage, ainsi que l’aménagement du carrefour du quartier Béni-thour, au chef-lieu de wilaya .

Le wali de Ouargla, Abou-Bakr Seddik Boucetta, a, lors d’une récente sortie d’inspection, insisté sur la nécessité d’hâter les travaux, et l’achèvement de ces opérations avant fin du premier semestre 2020.