"J'ai présenté ma démission dimanche à la direction du club. Je ne pouvais continuer à travailler dans des conditions défavorables. Pourtant, j'ai avisé le club depuis la 10e journée sur la nécessité d'améliorer les choses, en vain.

Ma démission est irrévocable, je pars avec le sentiment du devoir accompli", a affirmé à l'APS Aït Djoudi. Arrivé à l'ASAM en février 2019 en remplacement de Salim Menad, l'ancien sélectionneur de l'équipe olympique a réussi son pari de placer l'ASAM dans la première partie du tableau (6e, 19 points), au terme de la phase aller du championnat, à égalité de points avec le CS Constantine (moins un match, ndlr), le CABB Arreridj, et la JS Saoura.

Après une relative accalmie, la valse des entraîneurs en Ligue 1 a repris de plus belle, puisque pas moins de quatre entraineurs, sur les 10 partants, ont mis fin à leur collaboration au terme la première partie de la saison : Abdelkader Amrani (CR Belouizdad), Lyamine Bougherara (JS Saoura), Denis Lavagne (CS Constantine), et Azzedine Aït Djoudi (AS Aïn M'lila).

Avant ce quatuor, six techniciens n'ont pu continuer l'aventure avec leurs clubs respectifs : Mustapha Djalit (JS Saoura), Younes Ifticene (USM Bel-Abbès), Karim Zaoui (NC Magra), Arezki Remane (NA Husseïn-Dey), Kheïreddine Madoui (ES Sétif) et Bernard Casoni (MC Alger).

Six entraîneurs sont toujours en poste depuis le début de la saison : Dziri Billel (USM Alger), Nadir Leknaoui (US Biskra), le Français Franck Dumas (CABB Arreridj), Samir Zaoui (ASO Chlef), Hubert Velud (JS Kabylie), et le Portugais Francisco Alexandre Chalo (Paradou AC).

Par ailleurs, le nombre des entraîneurs étrangers est en baisse avec quatre techniciens en poste contre cinq au début de la saison.

Avec le départ des deux Français Bernard Casoni (MC Alger) et Denis Lavagne (CS Constantine), il ne reste plus que le Portugais Francisco Alexandre Chalo (PAC), les Français Hubert Velud (JSK), Franck Dumas (CABBA), et le Tunisien Nabil Kouki (ES Sétif).

Pour la première fois depuis plusieurs saisons, le nombre de techniciens locaux est en nette hausse, au moment où l'ASAM, le CRB, et le MC Alger sont dirigés par un staff intérimaire.