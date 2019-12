Les clubs «El Fares El Mostaghanemi» (Mostaganem) en cadets et «El-Assil» de Skikda juniors ont remporté les trophées de la coupe d’Algérie par équipes de saut d’obstacles, clôturée dimanche au centre équestre «Beni-Ameur» de Sidi Bel-Abbès, après trois journées de compétition.

Les cavaliers cadets du club «El Fares El Mostaghanemi» ont dominé l’épreuve sur des obstacles de 1,05 mètre devant le club hippique d'Ouled Fayet (Alger).

La troisième place du podium est revenue à l’équipe du CHM Blida.

En juniors sur des obstacles de 1,15 m, les cavaliers du club «El-Assil» de Skikda se sont illustrés de fort belle manière en décrochant la première place devant ceux du CH Mitidja Blida et l’»Etrier Oranais».

Les deux finales ont regroupé les huit meilleurs clubs en cadets et juniors qui ont réalisé le moins de pénalités lors des deux tours éliminatoires disputés jeudi et vendredi.

Quarante-cinq (45) couples cavaliers - chevaux de 25 clubs équestres du pays ont pris part à cette épreuve de «Dame coupe» cadets et juniors par équipes, au grand bonheur des mordus du cheval.

En marge de cette compétition, plusieurs épreuves de formation ont été organisées pour des cavaliers âgés de 10 ans et plus sur des obstacles de 80 centimètres, selon les organisateurs, soulignant que la compétition a été jugée d’un niveau technique «appréciable» par les spécialistes présents.

Le directeur des jeunes talents de la Fédération équestre algérienne (FEA), Hissairi Mahfoud a affirmé, dans ce sens, que l'hippisme national «ne fait que progresser» grâce aux efforts fournis par tous les intervenants dans ce domaine, déclarant : «Nous avons actuellement une très belle relève de cavaliers, de chevaux et de propriétaires, ce qui démontre que le saut d'obstacles en Algérie est sur la bonne voie».

De son côté, le président du club «Etrier Oranais», Remili Zoheir a tenu à remercier les autorités de la wilaya de Sidi Bel-Abbès qui ont contribué à la réussite de cette manifestation sportive ayant enregistré un record concernant le nombre de participants.

Les lauréats ont été récompensés par des trophées et médailles lors d'une cérémonie en présence de membres de la FEA et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de Sidi Bel-Abbès.

Cette compétition a été programmée au centre équestre «Beni Ameur» de Sidi Bel-Abbès en raison des grands travaux de réhabilitation du centre équestre «Etrier Oranais» d'Es-Sénia dans le cadre des préparatifs des Jeux méditerranéens prévus à Oran en 2021.

Cette infrastructure retenue pour les Jeux sera réceptionnée le mois de mars prochain.