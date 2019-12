Vingt-deux (22) arbitres et huit (8) entraineurs ont pris part dimanche à un stage de formation de tennis de table, lancé à l’école nationale des sports olympiques de la wilaya de Sétif.

Cette formation de trois (3) jours a été organisée à l’initiative de la ligue locale de tennis de table en coordination avec la Fédération algérienne de cette discipline et la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS), a indiqué à l’APS le directeur technique de la ligue de wilaya de ce sport, Fakhreddine Sebiaa.

Encadré par des experts algériens ayant une expérience internationale en tennis de table, ce stage vise à former les entraineurs et arbitres aux nouvelles techniques introduites dans ce sport et d'élever leurs capacités techniques afin de contribuer à la promotion de cette spécialité, qui connaît ‘‘un engouement grandissant’’ dans la wilaya Sétif, a précisé le même responsable.

En plus de la présentation de cours théoriques sur les règles en vigueur, des séances pratiques seront organisées au profit des entraîneurs et arbitres débutants au cours de cette formation ont fait savoir les experts internationaux, Salah Charbel de Sétif (formateur d’arbitres) et Ibrahim Laâzazi de la ville de Larbaâ (Alger).