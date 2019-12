Plus de 115 000 cas de dengue, dont 177 mortels, ont été recensés en 2019 au Honduras, ont rapporté les médias locaux.

«Il s'agit de la plus grande épidémie que nous ayons connue», a déclaré le vice-ministre de la Santé Roberto Consenza, ajoutant que plus de 20 000 personnes ont été diagnostiquées avec une forte fièvre due à la dengue. Cette maladie virale s'est répandue très rapidement ces dernières années.

Elle est principalement transmise par le moustique Aedes aegypti, également vecteur du chikungunya, de la fièvre jaune et du zika, ainsi que par le moustique Aedes Albopictus à moindre degré.