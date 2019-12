Neuf agents de l'unité anti-drogue de la police burkinabè sont poursuivis après la mort en juillet 2019 de 11 détenus dans les locaux de la police, a annoncé dimanche le procureur du Faso, Harouna Yoda, dans un communiqué.

Selon le communiqué, l'analyse des informations recueillies des différents rapports d'investigation et de l'enquête du Parquet a permis de «relever suffisamment de charges pour soutenir des poursuites contre neuf (09) agents de l'unité de police mise en cause pour des faits de mise en danger de la personne d'autrui, d'omission de porter secours à autrui et d'homicide involontaire».

En application du nouveau code de procédure pénale qui prévoit une procédure spéciale pour la poursuite des infractions commises par des officiers de police judiciaire dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, «nous avons adressé une requête à la Chambre criminelle de la Cour de Cassation à l'effet de désignation de la juridiction chargée de la suite de la procédure», ajoute le communiqué.

Dans la matinée du 15 juillet dernier, 11 personnes suspectées d'avoir commis des infractions en lien avec les stupéfiants et qui étaient gardées à vue dans une cellule de l'Unité anti-drogue de la police nationale ont été retrouvées mortes.

Le parquet avait ouvert une enquête afin de déterminer les causes et les circonstances de ces décès.