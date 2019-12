La conférence donnée à l'hôpital Mongi Slim à La Marsa dans la banlieue nord de la capitale tunisienne a porté sur la technique de la moxibustion et ses bienfaits pour la santé.

«Je travaille dans le centre d'acupuncture de l'hôpital Mongi Slim depuis plus de cinq ans», a-t-il rappelé en ajoutant qu'il était responsable de la formation des médecins tunisiens souhaitant pratiquer cette technique en parallèle avec leur spécialité.

«Dans ce centre, il y a cinq acupuncturistes chinois qui reçoivent pas moins de 40 patients par jour», a confié le médecin chinois dans une interview exclusive à Xinhua.

L'acupuncture est une pratique médicale complémentaire qui consiste à stimuler certains points du corps, le plus souvent avec une aiguille pénétrant dans la peau, pour soulager la douleur ou pour aider à traiter divers problèmes de santé.

Le Dr Xu a ajouté que son principal objectif était de traiter les patients tunisiens et d'aider le personnel de santé local qui explore la médecine traditionnelle chinoise, dont l'acupuncture.

«Tous les deux ans, une quinzaine de médecins tunisiens sélectionnés ont la possibilité de suivre le cours d'acupuncture à l'hôpital Mongi Slim», a indiqué le Pr Ahmed Laatar, chef du service de rhumatologie et du centre d'acupuncture de l'établissement.

Ils suivent un cours théorique de deux ans, avec 80 heures de formation au centre d'acupuncture, a-t-il ajouté.

En 1994, le premier centre d'acupuncture du monde arabe a été créé à Tunis à l'hôpital Mongi Slim, avant de devenir un centre chinois de médecine et d'acupuncture en 2004, le seul en Afrique à fournir des services, des diagnostics, des traitements cliniques et des enseignements sur l'acupuncture.

Il a formé à ce jour 164 médecins tunisiens.

Depuis 1973, la Chine envoie des équipes médicales en Tunisie, y compris des spécialistes en obstétrique, gynécologie, pédiatrie, orthopédie, ophtalmologie et acupuncture.

Depuis, elles ont prodigué plus de cinq millions de services ambulatoires aux Tunisiens et effectué plus de 320.000 opérations.