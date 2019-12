L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a dénoncé, dimanche, le fait que l'occupant israélien continue d'ignorer la demande palestinienne d'organiser des élections dans la partie orientale d'El Qods.

"C'est une obstruction délibérée à la vie démocratique et politique palestinienne", a dénoncé le secrétaire général de l'OLP Saeb Arekat, affirmant qu'Israël est en train de "renier les accords signés".

La semaine dernière, l'Autorité palestinienne avait demandé dans un courrier officiel qu'El-Qods Est soit incluse dans tout vote potentiel pour des élections législatives et présidentielle. Israël a décidé de ne pas répondre à la demande. M. Abbas a déclaré, la semaine d'après, qu'il n'organisera pas de nouvelles élections à moins qu'Israël n'autorise les Palestiniens vivant à El-Qods-Est à voter.

"Nous n'organiserons pas d'élections si El-Qods n'en fait pas partie.

Tout résident d'El- Qods doit pouvoir aller voter au c£ur d'El Qods- Est", a affirmé M. Abbas, soulignant la nécessité de tenir des élections également dans la bande de Ghaza, en Cisjordanie, et à El-Qods.

M. Abbas refuse notamment de publier un décret présidentiel fixant les dates des législatives et de la présidentielle dans les territoires palestiniens tant qu'il n'aura pas arraché à Israël la participation d'El-Qods Est dans le vote.

Alors que l'Autorité palestinienne est engagée à poursuivre ses efforts visant à travailler avec les parties internationales afin de faire pression sur Israël pour qu'elle autorise la tenue d'élections palestiniennes à El-Qods Est, l'Union européenne (UE) pressent les dirigeants palestiniens à Ramallah à organiser les élections.

Nabil Abou Rdieneh, un assistant du président palestinien Mahmoud Abbas, a déclaré dans un communiqué officiel que "la pression sur Israël continuera jusqu'à ce qu'elle accepte la participation de notre peuple aux élections à El-Qods Est", appelant la communauté internationale et l'UE, en charge de la supervision des élections palestiniennes, à "exercer une pression sur Israël pour qu'il ne fasse pas obstacle aux élections à El-Qods Est". Toutefois, il a souligné que les élections "ne doivent pas se tenir au détriment d'Al Qods, de son caractère et de son identité sacrés et arabes, qui vivent dans le coeur de chaque Arabe et de chaque Palestinien". M. Abou Roudeinah a également déclaré que l'annonce de M. Abbas aux Nations Unies en septembre selon laquelle les élections auront lieu en Palestine a été faite "pour exprimer la volonté palestinienne de tenir des élections libres et transparentes". "Le président Mahmoud Abbas et les dirigeants palestiniens insistent sur le fait qu'il n'y aura pas d'élections sans El-Qods Est, quelle que soit la pression exercée sur la partie palestinienne", a-t-il ajouté. La Palestine et l'occupant israélien ont signé un accord en 1995 autorisant la tenue d'élections palestiniennes à El-Qods en 1996, 2005 et 2006, a rappelé M. Arekat. Les Palestiniens n'ont pas organisé d'élections depuis plus d'une décennie.

Les dernières élections législatives remontent à 2006 et ont été remportés à la majorité au Parlement par le mouvement Hamas.