Dix maisons d’édition exposent divers titres au salon national du livre ouvert dimanche dans sa première édition au palais de la culture du centre-ville de Skikda.

«Le but de la manifestation est d’encourager la lecture et d’offrir aux étudiants l’opportunité de trouver ouvrages, manuels et livres liés aux divers domaines du savoir et des sciences», a déclaré le directeur du palais de la culture, Noureddine Boudemagh. Le salon qui se poursuivra au 31 décembre courant attire depuis son ouverture de nombreux visiteurs dont certains ont indiqué à l’APS attendre cette opportunité depuis la rentrée scolaire pour se procurer les ouvrages désirés notamment de soutien scolaire.

Samia Djefal écrivaine de Skikda participe à ce salon son nouveau livre El-Idara (l’administration) dans lequel elle aborde dans un style narrative attrayant les problèmes rencontrés au sein de l’établissement scolaire et les solutions à y apporter par la famille pédagogique. Les maisons d’édition participantes au salon dont les représentants ont affirmé leur satisfaction quant au niveau de l’affluence viennent d’Alger, Batna, Sétif, Skikda, Oran, Ghardaïa, El-Eulma (Sétif).