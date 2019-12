Attention à la plaque dentaire

Eh, oui, la plaque dentaire peut fatiguer ! D'ailleurs, certains sportifs effectuent régulièrement des détartrages pour conserver de bonnes performances. "En faisant enlever les milliards de bactéries qui peuvent envahir leur bouche, ils retrouvent des défenses immunitaires plus efficaces, moins concentrées sur une seule partie du corps", explique le Dr Bochin, dentiste.

Naturellement, la plaque dentaire est surtout responsable d'ennuis au niveau du parodonte, nom donné à l'ensemble des tissus qui soutiennent la dent.

Eliminer le tartre à la maison

Le tartre, un dépôt incolore et extrêmement collant, se forme nuit et jour à partir de la salive. On en trouve principalement derrière les incisives inférieures, à la sortie des canaux des glandes salivaires sous-maxillaires et sublinguales. Il s'accumule aussi sur les prothèses et les appareils dentaires. Les bactéries fixant le calcium de la salive, il se calcifie peu à peu pour former la plaque dentaire. Différents pigments contenus dans les boissons (thé, café), les aliments (myrtilles) et le tabac (nicotine) peuvent la colorer.

Un brossage régulier deux fois par jour

Ces brossages quotidiens limitent la formation du tartre. Mais le chewing-gum sans sucre peut ponctuellement le remplacer. Les poils de la brosse doivent être suffisamment souples pour se plier et atteindre le sillon gingival. Si vous utilisez une brosse électrique, n'appuyez pas trop fort ni trop longtemps : l'émail risque de s'user.

Le brossage peut être complété par l'emploi d'un hydropulseur, un jet dentaire qui envoie de l'eau et de l'air entre les dents, sous les gencives (en vente en pharmacie). Brossettes interdentaires et bains de bouche sont réservés aux patients qui souffrent de maladies parodontales.

Attention à vos gencives

Si vos gencives deviennent rouges et gonflées, saignant facilement, vous souffrez de gingivite, une inflammation.

Avec un détartrage chez le dentiste et un brossage triquotidien efficace - au moins trois minutes - le mal disparaîtra. Sinon, vous risquez une parodontite : des poches remplies de plaque dentaire se forment entre la dent et la gencive. Il faut alors gratter la racine le long de ces dépôts, sous anesthésie locale. La parodontite peut provoquer des complications à distance chez les personnes fragiles, car les bactéries passent dans le sang. Celles-ci peuvent entraîner des réactions inflammatoires, être la cause de tendinites ou de rejets de greffe osseuse, au niveau de la hanche ou du genou. Autre conséquence possible : des infections graves chez les porteurs de valves cardiaques artificielles.

Pourquoi soigner la parodontite

Une parodontite non traitée peut aboutir à un déchaussement des dents. Seul un curetage des racines en profondeur (surfaçage radiculaire) est en mesure d'arrêter la progression de la maladie, mais l'os atteint ne repoussera pas. Si ce geste chirurgical n'est pas effectué, la dent devra être remplacée. Pour éviter ces désagréments (esthétiques et financiers), il est impératif de respecter les règles d'une bonne hygiène dentaire et de consulter son dentiste une fois par an.