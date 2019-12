Lorsqu'un enfant doit porter un appareil, les risques de caries augmentent car les bagues favorisent l'accumulation de débris alimentaires. Les conseils d'hygiène du Dr Edith Lejoyeux, de la Fédération française d'orthodontie.

Quel que soit l'âge du patient qui entreprend un traitement d'orthodontie, et quel que soit le type d'appareil (amovible ou fixe), l'hygiène buccale doit être une préoccupation constante. Si l'hygiène est mauvaise ou le brossage insuffisant, il y a risque de voir apparaître sur les dents de petites plages blanchâtres, qui sont des zones de déminéralisation. Si le processus continue, ces plaques de déminéralisation, indélébiles et disgracieuses, se transforment en caries.

Frotter les dents et la gencive

Toutefois, si le traitement orthodontique est bien conduit et que les règles d'hygiène sont respectées, il n'y a pas de risque accru de caries. Quelques gestes permettent de limiter les risques :

- Les attaches que les orthodontistes utilisent actuellement sont miniaturisées, ce qui rend le brossage plus facile. Mais il faut penser à frotter non seulement les dents mais aussi la gencive.

- Il faut utiliser une brosse à dents «orthodontique» avec, en plus, des brossettes spéciales interdentaires et surtout faire des détartrages réguliers en cours de traitement.

- L'utilisateur d'un révélateur de plaque dentaire permet de visualiser les zones mal brossées.

- Avant le traitement, demandez à votre orthodontiste de coller les bagues avec un ciment comportant du fluor «relargable».

Enfin, n'oubliez pas de faire un contrôle de carie tous les 6 mois chez votre dentiste habituel, en plus de votre traitement d'orthodontie.

A long terme, le traitement orthodontique a même un effet de «prévention des caries» car il permet souvent de prendre de bonnes habitudes d'hygiène. En outre, l'alignement obtenu favorise un meilleur brossage : il n'y a plus de recoins inaccessibles.