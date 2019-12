La police nigériane a déjoué samedi une attaque de banque dans une ville satellite d'Abuja, la capitale du pays d'Afrique de l'ouest, tuant un suspect et arrêtant quatre autres.

Confirmant l'incident, le commissaire de police d'Abuja, Bala Ciroma, a déclaré qu'un suspect a été tué et quatre autres arrêtés pendant l'intervention des forces de l'ordre. «Il s'agit d'un vol de banque qui a été déjoué. Nous avons empêché les voleurs de piller la banque», a-t-il ajouté.

Des témoins oculaires ont indiqué que les suspects sont entrés par effraction dans la banque samedi matin et ont été piégés dans le hall pendant des heures après l'arrivée des policiers qui ont encerclé le bâtiment.

De son côté, la police a déclaré que la situation a été maîtrisée grâce à l'aide d'une équipe de sécurité conjointe qui a assuré la sécurité dans le secteur.