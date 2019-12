La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a tracé, à l'occasion de la célébration du nouvel an 2020, un plan sécuritaire spécial prévoyant des mesures de sécurité et de prévention sur l'ensemble de son territoire de compétence, pour assurer la sécurité et la sérénité publiques, a indiqué dimanche un communiqué de ce corps.

A cette occasion, un plan sécuritaire opérationnel a été tracé "en vue d'assurer la sécurité des citoyens et des biens, à travers une couverture sécuritaire globale, assurée jusqu'à des heures tardives de la nuit, dans les espaces publics notamment au niveau des différentes structures de loisirs, des centres commerciaux et des établissements hôteliers, outre le déploiement de brigades pour fluidifier le trafic routier et de patrouilles, avec l'activation des mesures préventives à l'intention des conducteurs, notamment la catégorie des jeunes", a précisé la même source.

En cette occasion coïncidant avec les vacances d'hiver, les services de la police des frontières ont mobilisé une unité de police pour "veiller à la sécurité et au confort des voyageurs à travers les différents postes frontaliers terrestres, aériens et maritimes, en renforçant les guichets de contrôle pour assurer l'orientation des voyageurs et faciliter les formalités du transit".

La DGSN appelle les usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance et à respecter le code de la route.