Une vague de froid continue de sévir dans le nord de l’Inde alors que le mercure affiche depuis le 15 décembre des températures les plus froides depuis 1997, selon le Département météorologique indien (IMD).

Le froid glacial persiste notamment dans les Etats du Pendjab, d'Haryana, de Chandigarh, de l'Uttar Pradesh et à Delhi qui a enregistré, samedi, un record de froid de 1,7 degré Celsius, fait savoir l’IMD.

Accompagné d’un taux d’humidité dépassant 97%, d’un brouillard dense et des vents glacials en provenance de l’Himalaya, cette vague de froid devrait se poursuivre jusqu’au 3 janvier prochain, a indiqué l’IDM dans un communiqué.

Deux personnes sont mortes et environ 12 autres ont été blessées dans un accident de route lié au brouillard impliquant plusieurs véhicules sur l'autoroute Delhi-Jaipur, a indiqué la police.

Samedi, six vols ont été détournés de l'aéroport international de Delhi en raison d'un épais brouillard qui a réduit la visibilité à moins de 100m.

Le brouillard dense, le temps froid et la pénurie des pluies ont favorisé la propagation de la pollution dans la capitale où l'Indice de la qualité de l'air (IQA) a grimpé au pallier «dangereux», soit un taux de 407 sur une échelle de 500.