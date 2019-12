Les autorités locales ont traité plus de 1.500 affaires pénales au cours des cinq dernières années, impliquant 1.460 personnes, dont 432 ont été jugées et condamnées à des peines de prison.

Le Vietnam est désormais la plus grande destination pour le trafic d'ivoire d'éléphant et de corne de rhinocéros selon des analyses indépendantes de TRAFFIC, un réseau mondial de surveillance du commerce des espèces sauvages, de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et de l'Environmental Investigation Agency (EIA).

Ces produits de la faune sont soit consommés dans le pays, soit expédiés vers d'autres destinations en Asie, en particulier vers la Chine.

«Le Vietnam est un pays très préoccupé par son rôle dans le commerce illégal d'espèces sauvages depuis de nombreuses années maintenant et bien qu'il y ait eu des progrès importants en ce qui concerne l'amélioration de la politique de lutte contre le commerce illégal, il est clair qu'il reste encore beaucoup à faire», a indiqué Margaret Kinnaird, responsable des pratiques de la faune du WWF, citée dans le rapport.

Le WWF demande que la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) accorde la priorité aux actions à l'égard des pays qui, soit par manque de capacités soit par manque de volonté politique, sont impliqués dans le commerce illégal de l'ivoire.

Il s'agit notamment du Burundi, du Gabon, du Togo, du Nigéria, du Mozambique, du Zimbabwe, des Emirats arabes unis, du Laos, de la Malaisie et du Vietnam, a souligné le document, ajoutant qu’outre le Vietnam, ses voisins le Laos, la Thaïlande et la Chine sont des pays préoccupants clés, en particulier en ce qui concerne les élevages de tigres. Le Vietnam a achevé le cadre juridique pour criminaliser différents types d'infractions liées au trafic d'espèces sauvages. La protection de la faune sauvage est renforcée en vertu des réglementations décrites dans le Code pénal modifié.

En vertu de laquelle, la chasse, la capture, la mise à mort, l'élevage, la mise en cage, le transport et le commerce d'animaux sauvages est un crime.

Cependant, la situation reste endémique en raison de la faible application de la loi.