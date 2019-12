Le technicien algérien Abdelkader Amrani est devenu le nouvel entraîneur du Difaâ Hassani El-Jadidi (Div.1 marocaine de football), en remplacement de Badou Zaki, a annoncé le club samedi soir sur son site officiel.

Amrani, qui vient de mettre fin à son aventure avec le CR Belouizdad après une année de collaboration, a assisté samedi au match de sa nouvelle formation à domicile face à l'Olympique Safi (1-1), dans le cadre de la 10e journée de «Botola Pro».

Au classement, le DHJ pointe à la 6e place avec 16 points.

Dans une déclaration rapportée par le site spécialisé Kooora, le président du club marocain Abdelatif Mouktarid a indiqué qu'Amrani a signé un contrat de deux ans et demi, soit jusqu'en juin 2022, et sera présenté ce dimanche aux médias.

Amrani (63 ans), vainqueur de la précédente édition de la Coupe d'Algérie avec le CRB, s'est dit «incapable» de poursuivre sa mission à la barre technique de l'actuel leader de la Ligue 1 en raison du «climat» entourant le club et a fini par trouver un compromis jeudi pour une séparation à l'amiable.

Il est appelé à remplacer l'entraîneur marocain Badou Zaki, qui a présenté sa démission il y a environ une semaine, pour prendre le poste de Directeur technique national à la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Amrani sera le deuxième entraîneur algérien à exercer cette saison au Maroc après Abdelhak Benchikha, actuellement à la tête du MC Oujda.

L'ancien entraîneur-adjoint de l'équipe nationale, Nabil Neghiz, avait lui entamé la saison sur le banc de l'IR Tanger avant d'être limogé en octobre dernier pour «mauvais résultats».