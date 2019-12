«Après 17 jours du semis, le gazon semble bien donner et pousse convenablement.

La direction de l’Office du complexe olympique (OCO) Mohamed-Boudiaf s'attelle également à aménager une zone mixte au niveau du tunnel menant aux vestiaires qui sera lui aussi rénové, de même que lesdits vestiaires», a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué.

Fermé en novembre dernier, le 5-Juillet subit depuis une vaste opération de modernisation et mise à niveau, selon les dernières directives du Gouvernement, qui a donné son accord pour le financement de plusieurs opérations.

La première consiste en la mise en place des systèmes de contrôle d’accès électronique pour 5 stades, en l'occurrence Mustapha-Tchaker (Blida), 8-Mai-1945 (Sétif), 24-Février-1956 (Sidi Bel-Abbès), 19-Mai-1956 (Annaba) et Chahid-Hamlaoui (Constantine). Aussi et en prévision du Championnat d'Afrique des nations-2022, réservé aux joueurs locaux, cinq enceintes sportives seront mises à niveau et modernisées.

Il s'agit du 19-Mai, Tchaker, le 5-Juillet, Hamlaoui et Ahmed-Zabana d'Oran.