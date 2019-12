La sélection algérienne de cyclisme a décroché huit nouvelles médailles (1 or, 3 argent et 4 bronze), lors de la deuxième journée des Championnats arabes sur piste, disputée samedi dans la capitale égyptienne, Le Caire.

La médaille d'or a été glanée dans l'épreuve du Keirin (juniors/filles) par Nour Yasmine Bouzenzen, qui a remporté deux autres breloques dans sa catégorie d'âge. La première en argent, sur le scratch, et la seconde en bronze, sur le 500 mètres vitesse.

Les deux autres médailles d'argent ont été l'oeuvre des juniors Hamza Amari et Youcef Boukhari, respectivement sur la poursuite individuelle et le scratch.

Les médailles de bronze quant à elles ont été glanées sur la course poursuite individuelle (seniors/dames), par Aïcha Tihar, qui a enlevé également le bronze avec Racha Belkacem Benouanane au sprint par équipes, ainsi que par Sedik Benganif sur le scratch individuel des juniors garçons. La sélection algérienne porte ainsi son capital à 17 médailles après deux journées : 2 or, 10 argent et 5 bronze, en attendant la troisième journée dimanche qui lui permettra peut-être de bonifier un peu plus cette moisson.