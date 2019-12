Le basketteur Zach Randolph, sélectionné deux fois au NBA All-Star dans sa carrière longue de 17 ans, a annoncé samedi qu'il prenait sa retraite.

«J'ai tout donné à ce sport, et il m'a tant rendu», a tweeté le joueur de 38 ans, qui termine sa carrière avec 18.578 points et 10.208 rebonds. Drafté en 2001 en 19e position par les Trail Blazers de Portland, Zach Randolph a ensuite joué pour les Knicks de New York et les Clippers de Los Angeles, avant de rejoindre en 2009 les Grizzlies de Memphis, où il réussit la meilleure partie de sa carrière. Il est alors sélectionné deux fois au NBA All-Star (2010 et 2013) et joue les play-offs sept saisons d'affilée de 2011 à 2017, atteignant la finale de conférence en 2013 pour la première fois de l'histoire de la franchise. Egalement élu meilleure progression de l'année (MIP) en 2003, Zach Randolph n'a plus foulé les parquets depuis le 19 mars 2018. Les Grizzlies ont annoncé en 2017 que son maillot serait retiré.