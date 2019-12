Dix (10) quintaux de viandes blanches à l’origine inconnue ont été saisis au cours de deux derniers jours par les services de la sûreté de la wilaya de Sétif, a-t-on appris samedi auprès de ce corps de sécurité.

La viande constituée de poulets non-vidés a été saisie à bord d’un véhicule ne répondant pas aux normes de transport de pareilles marchandises rapidement périssables dont le conducteur ne disposait pas du document attestant de l’origine, a indiqué le chargé de communication de la sûreté de wilaya, le commissaire de police Abdelwahab Aïssani.

La viande saisie par les éléments de la brigade d’assainissement d’hygiène du service de l’ordre public transférée aux parties concernées et un dossier pénal a été élaboré à l’encontre du contrevenant pour possession et transport de viande blanche en violation des conditions légales de santé et d’hygiène du code de protection du consommateur et répression de la fraude, selon la même source.