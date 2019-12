Organisée conjointement par la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS) et l’Office des Entreprises des jeunes (ODEJ) en collaboration notamment avec la Conservation des forêts ainsi que les directions du tourisme et de l’environnement, cette manifestation placée sous le slogan «pour la promotion du tourisme de montagne» s’est ébranlée des abords du siège de la radio locale vers les hauteurs du Djebel Doui, soit une distance de plus de 5 km.

Relevant que les enfants ayant pris part à cette randonnée pédestre font partie de divers paliers du secteur de l’éducation nationale, Mohamed Belhadj, de la DJS de Aïn Defla s’est félicité que cette manifestation se soit déroulée dans un esprit de convivialité, de découverte, de partage et de plaisir.

«Outre la pratique sportive, la découverte et la sauvegarde de l'environnement, le tourisme et les loisirs, le développement de la randonnée pédestre permet à l’enfant de se frotter à autrui, consolidant ainsi l’esprit de groupe et le bien être psychologique», a-t-il noté.

Relevant que le parcours s’est caractérisé par la diversité de ses paysages, Haïfa Sebâa de la direction de l’environnement de Aïn Defla a, pour sa part, souligné l’importance des randonnées pédestres dans l’implication de l’enfant dans la sauvegarde de l’environnement.

«Le fait qu’il apprenne à ne pas jeter les déchets sauf dans les endroits conçus à cet effet constitue en soi un premier pas vers la consolidation du sens environnemental chez l’enfant», a-t-elle souligné.

Quelque peu fatigués mais néanmoins ravis, les enfants ont fait part de leur joie quant au fait que cette randonnée a constitué une occasion pour eux de nouer des contacts avec leurs semblables de diverses régions de la wilaya.

«Outre le fait qu’elle nous a permis de nous reconnecter avec la nature, cette randonnée nous a permis de nous faire plein d’amis originaires de diverses régions de la wilaya», ont-ils fait savoir à l’unisson.