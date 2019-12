Une large campagne de reboisement a été lancée samedi au niveau des espaces verts et des places publiques à Naama, à l’initiative de la sûreté de wilaya.

Cette campagne, initiée en collaboration avec le commissariat de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA) et les services communaux, cible jusqu’au printemps prochain, des espaces verts, des places publiques et des artères principales du chef-lieu de wilaya, a indiqué le responsable du bureau communication et relations publiques à la de sûreté de wilaya, le lieutenant Allali Abdellah.

La première opération, lancée au carrefour en face de la station de transport de voyageurs de la ville de Naama, a porté sur la plantation de 200 arbustes d’ornement avec la participation des éléments de la police, des SMA et d’associations écologiques et des citoyens de différentes couches de la société.

Cette campagne, qui prévoit des opérations de reboisement chaque weekend à travers différentes communes de la wilaya, vise à réhabiliter les espaces verts en plus d'inciter les citoyens et la société civile, surtout les associations versées dans le domaine écologique à concrétiser des initiatives contribuant à préserver l’environnement et à diffuser la culture environnementale.

Elle s’inscrit dans le cadre du programme de convention de partenariat signée avec la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et le commandement général des SMA, visant à ancrer la culture de coopération et de citoyenneté, à réaliser une coopération fructueuse d’intérêt général dans tous les domaines et renforcer l’esprit d’initiative et de solidarité dans la société.