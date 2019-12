Pas moins de 4.771 candidats issus de 47 wilayas du pays ont participé samedi à Batna au concours national d'accès à la formation spécialisée d'inspecteurs de brigade des forêts, a-t-on appris du directeur de l'Ecole nationale des forêts, Othmane Beriki.

Les candidats, qui ont obtenu au moins un diplôme de baccalauréat, concourront pour 100 postes, avec une moyenne de 2 à 3 postes par wilaya, a indiqué à l'APS le responsable, faisant savoir que le concours s'est déroulé dans de bonnes conditions au niveau de trois (3) Facultés de l'université de Batna (1).

Le concours a été supervisé par 450 cadres des forêts relevant des wilayas d'Oum El Bouaghi, de Khenchela, de Biskra et de Sétif, en plus d'autres responsables de l'Ecole nationale des forêts.

Les candidats concernés suivront des cours pratiques et théoriques à l'Ecole nationale des forêts, sise au chef-lieu de wilaya durant une période de deux (2) ans avant de rejoindre leur wilaya d'origine, pour accomplir les tâches qui leur seront assignées, a expliqué le directeur.

Notant que le concours est inscrit dans le cadre d'un programme élaboré par le ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, l'intervenant a fait remarquer que la formation a été chapeautée par la direction générale des Forêts pour renforcer le secteur par de nouveaux cadres.

Et d'ajouter : deux (2) autres concours de recrutement d'agents forestiers ont été organisés parallèlement aux centres des forêts de la wilaya de Jijel et de Beni Slimane (Médéa) avec la participation de 3.400 candidats ayant concouru pour 200 postes, soit 100 postes pour chacun des concours.

L'année 2020 sera marquée par l'organisation d'un concours similaire pour formation de 100 inspecteurs de brigade des forêts (2è session) à l'initiative de l'Ecole nationale des forêts, a ajouté M. Beriki.