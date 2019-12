Des producteurs de la pomme de terre, de la wilaya d’El-Oued, ont appelé samedi à mettre un terme à la ''forte'' chute des prix de ce produit alimentaire qui «ne couvrent même pas les coûts d’ensemencement», a-t-on constaté.

Les producteurs, issus de différentes régions productrices de ce tubercule, ont réclamé, lors d'un sit-in observé devant le marché de gros des légumes et fruits à la zone industrielle de la commune de Kouinine, (7 km du chef lieu de la wilaya), l'intervention des pouvoirs publics, dont le ministère de l’Agriculture, de développement rural et de la pêche, pour réguler le marché et mettre un terme à la ''forte'' chute des prix de la pomme de terre, soulignant que leurs revenus «ne couvrent même pas les coûts d’ensemencement». Approchés par l’APS, de nombreux agriculteurs ont estimé nécessaire que les services de tutelle agissent dans le sens permettant de dynamiser le système de régulation des produits agricoles de large consommation (Syrpalac), mené dans d’autres wilayas pour protéger le produit agricole de la dégradation.

Ils ont également suggéré l’ouverture du poste frontalier Taleb Larbi, limitrophe aux frontières tunisiennes, en tant que transit commercial pour faciliter l’exportation, en conteneurs, du produit de la pomme de terre vers la Tunisie.

Par souci de trouver les solutions idoines à ce problème, les producteurs ont opté, en premier lieu à mettre en place une cellule de crise composée des producteurs, soit deux de chaque commune productrice, qui a avancé deux suggestions, dont la première consiste en la suspension d’une semaine de la récolte et la vente du produit, et la seconde porte sur la fixation minimale du prix de la pomme de terre à 35 DA le Kg. Dans sa réponse à ces préoccupations, le directeur des services agricoles, Smail Zerguine, a indiqué que la DSA devra soulever les préoccupations des agriculteurs au ministère de tutelle, notamment la question de lancement du Syrpalac, l’ouverture du poste frontalier de Taleb Larbi pour l’exportation des produits agricoles.

Les agriculteurs qui ont assisté à ce rassemblement se sont, par la suite, dispersés dans le calme après avoir été rassurés par les autorités locales de prendre en charge leurs préoccupations.

La wilaya d’El-Oued renferme une surface agricole dédiée à la culture de pomme de terre vaste de 33.000 ha, soit 46% de la superficie agricole de la wilaya (80.000 ha), se plaçant à la tête des wilayas productrices à l'échelle nationale avec une contribution de 24% à la production nationale, soit une récolte annuelle de plus de 11 millions quintaux.