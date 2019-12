Au total, 44 artistes issus de différentes wilayas du pays ont pris part au festival national des beaux-arts, ouvert samedi à la maison de jeunes «Mohamed Boumediene» de la commune d’Ouled Djellal (Biskra), a-t-on constaté.

Tenue sous le slogan «L'Algérie est un pays qui nous réuni'', la deuxième édition de ce festival s'est distinguée par une large participation des clubs artistiques et des artistes plasticiens professionnels venus de 24 wilayas du pays pour exposer leurs £uvres dans les galeries de la maison de jeunes aux contenus symboliques et réalistes, ont indiqué à l’APS, les organisateurs de cette manifestation culturelle. Visant à animer la scène culturelle de la région à travers l’exposition des £uvres d'artistes algériens, le programme de cette manifestation comprend des ateliers de dessin, des concours et une série d'activités touristiques et de loisirs, en sus de l'exposition de tableaux d'art, a précisé le directeur de la maison de jeunes, Abdelhalim Badri. Organisée par l'association des activités culturelles de la maison de jeunes «Mohamed Boumediene», en coordination avec l'association des activités plein air et de divertissement d’Ouled Djellal et la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), cette manifestation, se poursuivra jusqu'au 30 décembre prochain.