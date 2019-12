Emmailloter son bébé pour l’apaiser, une pratique revenue en vogue depuis quelques années, se révèle être plus dangereux que prévu. Plusieurs spécialistes tirent la sonnette d’alarme à l’aide d’une étude publiée par la revue pédiatrique Archives of Disease in Childhood. "Nous assistons à une résurgence de l’emmaillotage en raison de son effet palliatif sur les pleurs excessifs, les coliques et parce que ça favoriserait le sommeil. Environ 90% des enfants en Amérique du Nord sont emmaillotés dans les premiers mois de leur vie", s’alarment les chercheurs américains de l’université Hospital Southampton. Car cette vieille coutume se révèle risquée pour les tout-petits : en serrant leurs jambes et les empêchant de bouger, ce sont les articulations de la hanche qui souffrent.

Un emmaillotage lâche

Gigoter dans tous les sens contribue au développement naturel de cette articulation et permet à la tête du fémur de s’emboîter dans la cavité d’os et de cartilage prévue à cet effet et éviter ainsi la luxation et toutes ses conséquences. Alors qu’un enfant sur cinq naît avec une anomalie de la hanche, l’emmaillotage serré et prolongé favorise la fixation de ce genre d’anomalies. Au Japon, un programme destiné à encourager les grands-mères à ne pas emmailloter trop serré leurs petits-enfants a permis de réduire la fréquence de la luxation de la hanche, selon le professeur Nicholas Clarke, principal auteur de l’étude.

Les spécialistes recommandent donc de ne recourir qu’à un emmaillotage lâche qui laisse le bébé libre de ses mouvements. Jane Munro, du Royal College of Midwives, citée par le site BBC News, précise : "Nous conseillons aux parents d’éviter l’emmaillotage, mais il est également essentiel de prendre en compte l’origine culturelle de chaque mère et de fournir des conseils individualisés pour nous assurer qu’elles gardent leurs bébés en toute sécurité."