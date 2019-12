Si votre bébé a moins de six mois

Dès les premiers symptômes, cessez de donner du lait et tout aliment solide, pendant douze heures, voire vingt-quatre heures afin de laisser l'intestin au repos. A cet âge, il se déshydrate très vite. Il faut donc le réhydrater à l'aide de solutés de réhydratation (en pharmacie), qui apportent à la fois de l'eau et des sels minéraux. Leur reconstitution est simple : un sachet à diluer dans 200 ml d'eau. L'important est d'en proposer à volonté lors des douze premières heures, très régulièrement et en petites quantités. Si votre bébé est nourri au sein, poursuivez l'allaitement et complétez les repas avec des biberons de solutés de réhydratation. Le « retour à la normale » doit être progressif. Donnez dans un premier temps un lait de transition sans PLV (protéines du lait de vache) et sans lactose, d'autant plus que la diarrhée a été sévère.

A savoir : si votre bébé est somnolent, a la peau qui garde le pli quand on la pince doucement et s'il urine peu ou moins souvent que d'habitude, les signes d'une déshydratation sont réunis. Vous devez consulter en urgence.

Si votre bébé a deux ans

Vous pouvez juguler la diarrhée en lui proposant des produits « constipants » tels que le riz, les carottes, la banane ou encore les compotes de pommes-coings, tout en lui donnant beaucoup à boire. En cas de vomissements, le médecin associera un anti-vomitif. Et pour diminuer les pertes d'eau, il conseillera un antidiarrhéique, du racécadotril ( tiorfan). La prise de probiotiques, un temps encouragé, l'est moins. Reprenez une alimentation normale pas à pas. Introduisez le deuxième ou troisième jour les aliments les plus digestes, comme les yaourts et les potages, et évitez les corps gras.

A savoir : la présence de sang et de glaires évoque une origine bactérienne de la diarrhée. Dans ce cas, un examen des selles (coproculture) est nécessaire pour donner un traitement antibiotique adapté.

Votre enfant est en maternelle

Stoppez encore toute alimentation irritante pour l'intestin et donnez-lui beaucoup à boire. S'il n'a pas faim, ce n'est pas grave. Laissez -le manger ce qui lui fait plaisir et faites-lui confiance. De lui-même, il préférera bananes, pâtes, pain, gâteau… ! En cas de fièvre, n'hésitez pas à donner du paracétamol aux doses recommandées, soit une prise toutes les six heures.

A savoir : la gastro-entérite est très contagieuse. Gardez votre enfant à la maison, sous peine qu'il contamine tous ses petits camarades d'école. Veillez à lui faire respecter une mesure simple d'hygiène : bien se laver les mains après être allé aux toilettes.



Et la vaccination ?

Elle est proposée aux bébés qui vivent en collectivité. Deux vaccins sont disponibles (le Rotateq et le Rotarix), sous forme buvable. Ils peuvent être donnés en simultané avec d'autres vaccins (le vaccin hexavalent, injectable lui) dès les premiers mois de la vie. Son efficacité dure un an.