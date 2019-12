Treize (13) personnes ont trouvé la mort et 30 autres ont été blessées dans 10 accidents de la circulation survenus durant les dernières 48 heures au niveau national, selon un bilan publié samedi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'El Oued où 5 personnes sont décédées et 6 autres blessées dans une collusion entre un véhicule léger et un camion survenue sur la route nationale numéro 48, au niveau de la commune et daïra de Reguiba.

Durant la même période, les unités de la Protection civile sont intervenues pour le sauvetage de 24 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage et chauffe-bain dans les wilayas de Constantine, El Bayadh, Sétif, Alger et Ghardaia.

Toutefois, une personne de sexe masculin âgée de 21 ans est décédée intoxiquée par le monoxyde de carbone émanant d’un appareil de chauffage, dans la commune d'Ain El Beidha (Oum El-Bouaghi).

Les éléments de la Protection civile ont également procédé à l'extinction de cinq (5) incendies dans les wilayas de Bejaia, Skikda, Ain Defla, Mostaganem et Blida.

A Aïn Defla, une personne est décédée dans l'explosion de deux (2) bouteilles de gaz acétylène et d'une bouteille de gaz d'un moteur de réfrigérateur dans un atelier de réparation d’appareil électroménagers, sis à la cité 1 Novembre 1954(Commune d'Ain Achiakh).