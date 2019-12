Supervisant une opération de plantation au titre du programme de sensibilisation «Mon environnement 4», initié par la Direction des Forêts et de la Ceinture verte d'Alger, au niveau Dounia Parc à Dely Brahim, le wali a fait état de la création en cours de 5 nouvelles forêts récréatives à travers plusieurs circonscriptions administratives dans le cadre du programme d'embellissement de la capitale 2019/2020, en plus de l'aménagement d'autres espaces forestiers pour offrir aux citoyens des espaces de détente, de loisir et de pratique sportive.

M. Sayouda a indiqué que dans le cadre de la réalisation de la Ceinture verte, un riche programme a été lancé en octobre dernier et devant prendre fin en mars prochain, portant sur la plantation d'arbustes dans les espaces verts au niveau des nouvelles cités, des différents établissements scolaires, des espaces publics ainsi que sur les grands axes routiers.

Le programme d'aménagement et de valorisation des espaces forestiers à Alger inclus, en outre, la réhabilitation des jardins publics, en coordination avec les communes, outre l'affectation de dotations financières pour l'acquisition d'arbustes qui seront plantés au niveau des cités, a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur des Forêts et de la Ceinture verte de la wilaya d'Alger, Noureddine Baâziz a FAIT SAVOIR que l'opération de reboisement est placée sous le slogan «La bataille verte» et qu'elle s'inscrit dans le cadre du programme de sensibilisation « Mon environnement vert» dans sa 4e édition, lequel a vu la plantation de plus de 1.000 arbustes de différents types et la participation de 20 associations activant dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que des élèves de Clubs verts.

L'opération de plantation de plus de 43.000 arbrisseaux se poursuit dans le cadre du programme de sensibilisation «mon environnement 4», avec l'implication des élèves des établissements scolaires.

Pour sa part, la chargée de l'information à la direction des Forêts de la wilaya d'Alger, Mme Saïdi Imane a indiqué que l'opération a été consacrée aujourd'hui à un concours, placé sous le thème «La bataille verte», encadré par des agents forestiers où des carrés de terrain sont réservés à «Dounia parc» à chacune des 20 associations participant à cet action de sensibilisation.

Le travail de chaque association sera évalué et noté par une commission spéciale qui aura à choisir 3 lauréats, lesquels auront le plus respecté les conditions de plantation.

En marge de cette opération de sensibilisation, des ateliers pédagogiques ont été organisés sur le recyclage et le tri sélectif des ordures, en sus d'ateliers de dessin visant à ancrer le principe de protection de l'environnement chez les enfants en vue de préserver le patrimoine forestier contre les feux et la propagation des maladies parasitaires.

Le directeur général de l'Office des parcs des sports et des loisirs (OPLA) de la wilaya d'Alger, Lyes Guemgani qui assure la gestion de «Dounia parc» a valorisé ce genre d'initiatives en ce sens où elles permettent d'inculquer, aux nouvelles générations, une culture environnementale, affirmant une forte affluence des familles, en ces vacances d'hiver, vers les différents espaces de loisirs à travers la wilaya d'Alger.

Le patrimoine forestier de la wilaya d'Alger s'étend sur plus 5000 ha de superficie, répartis à travers 113 sites forestiers, dont un nombre important se trouve au niveau des agglomérations, soit une superficie estimée entre 1 et 8 ha, alors que les grandes forêts de la capitale s'étendent sur une superficie de 300 à 600 ha.