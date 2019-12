Le bilan établi par les douanes fait ressortir une tendance à la hausse des opérations d’exportation en 2019 par rapport à l’année 2018 où avaient été relevées 52 opérations d’exportation, dont 39 opérations d’activités provisoires, foires et manifestations économiques notamment.

Les opérations d’exportations de 2019 ont porté notamment sur l’acheminement de plus de 52 tonnes de diverses marchandises, notamment les denrées alimentaires, pâtes et produits légumineuses, contre 51 tonnes de produits exportés en 2018 constitués de produits alimentaires, industriels et des détergents, lit-t-on dans le même bilan.

S’agissant du mouvement des passagers, il est relevé le transit, durant la même période, de 1.780 personnes, de différentes nationalités étrangères, à travers le poste frontalier de Tindouf vers le territoire national, contre 1.491 passagers, des étrangers notamment, vers la Mauritanie. D’intenses efforts sont déployés, depuis l’ouverture du poste en août 2018, pour la promotion des échanges bilatéraux à la faveur d’une série de dispositions facilitant le mouvement commercial, et le transit des personnes, selon les mêmes services.

Le nouveau poste frontalier terrestre «Chahid Mustapha Benboulaid», situé au point kilométrique PK-75 Sud de Tindouf, constitue un apport «qualitatif» aux relations de coopération bilatérales entre l’Algérie et la Mauritanie, un moyen de facilitation de déplacements et de passage des personnes et d’intensification des échanges commerciaux entre les deux pays d’une part, et avec les autres pays de l’Afrique de l’Ouest, d’autre part.