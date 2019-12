Le nouveau Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a été chargé samedi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de former le gouvernement, a mis l'accent sur l'impératif de "travailler ensemble pour relever les défis socioéconomiques auxquels se heurte le pays".

"J'ai été reçu aujourd'hui par le président de la République qui m'a chargé de former le gouvernement et je le remercie infiniment pour la confiance qu'il a placée en ma personne", a déclaré M. Djerad à la presse après avoir été reçu par M. Abdelmadjid Tebboune.

"Nous sommes aujourd'hui devant un défi majeur qui consiste en le recouvrement de la confiance en notre société", a-t-il ajouté, soulignant "la nécessité de travailler avec l'ensemble des compétences nationales, des cadres du pays et des citoyens et citoyennes" en vue de "relever les défis socioéconomiques et sortir de cette période délicate que traverse notre pays".

Enfin, M. Djerad s'est dit confiant que "le programme du président de la République est à même de nous permettre de travailler dans l'intérêt suprême du pays".